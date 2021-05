Baiano: “Commisso sposta il problema, Firenze merita di più. Vlahovic deve restare”

L'opinione dell'ex attaccante viola

" Gattuso ha fatto un buonissimo lavoro in una piazza non semplice come quella di Napoli. La sua mancata conferma è una cosa inspiegabile. Lo vedrei bene alla Fiorentina, è un nome importante. La stagione viola è stata deludente, penso che anche la proprietà si aspettasse molto di più.

Commisso? Mi dispiace per la sua reazione in sala stampa, i giornalisti non vanno in campo e dare la colpa a loro significa spostare il problema, forse non è abituato alle pressioni e alle critiche. E meno male che non c'erano i tifosi allo stadio... Firenze merita molto di più degli scorsi tre campionati dove si è lottato per non retrocedere.