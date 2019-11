Badelj: “Siamo preoccupati e consapevoli della situazione, dobbiamo ripartire”

Il centrocampista viola Milan Badelj ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Verona: “Siamo rientrati nello spogliatoio svuotati, ci siamo sentiti male, forse questo ci porta ad avere una reazione contro il Lecce. Dobbiamo ripartire. Posso dire le classiche frasi fatte, però per noi non è un momento facile e dobbiamo fare qualcosa di più. Ognuno di noi deve dare il massimo e avere voglia di sacrificarsi. Se vogliamo trovare un lato positivo è stato fatto un passettino avanti rispetto a Cagliari, ma non va bene. Quello che abbiamo dato oggi non è stato abbastanza, il Verona ha voluto vincere più di noi. È una questione mentale, forse la sconfitta di Cagliari ci ha bloccato, o forse può essere solo un problema momentaneo. Siamo preoccupati e siamo consapevoli della situazione, sentiamo i fischi dei tifosi e sono giusti, anche io avrei fischiato”.