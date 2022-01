Badelj nel pre: “Troppa emozione quando torno qua. Cerchiamo serenità”

Le parole dell'ex viola Milan Badelj nel pregara di Fiorentina-Genoa

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Genoa, a Dazn ha parlato l'ex capitano della Fiorentina, Milan Badelj : "Esonero di Shevchenko? C'era un'aria più tesa, stiamo cercando come gruppo di ritrovare la serenità e uscire da questa situazione. E' quello che ha portato Konko? In questo momento per un allenatore è difficile intervenire a due giorni dalla gara, anche noi nello stesso momento cercheremo di dargli mano per uscire dalla situazione insieme. Emozione quando torno al Franchi? Sì, anche troppo".

GENOA, ITALY - DECEMBER 21: Andriy Shevchenko head coach of Genoa in action during the Serie A match between Genoa CFC and Atalanta BC at Stadio Luigi Ferraris on December 21, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)