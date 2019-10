Badelj, campanello d’allarme? Il C.T. della Croazia: “Lo vorrei titolare, ma non si è allenato”

Sembra che Milan Badelj non abbia smaltito il problema che lo aveva costretto a chiedere il cambio contro l’Udinese. Il selezionatore della Croazia Dalic ha ammesso in conferenza stampa che vorrebbe puntare sul viola per sostituire lo squalificato Brozovic, ma “non ha allenamenti nelle gambe”. Rimane comunque possibile un suo utilizzo stasera contro il Galles, il rischio semmai è quello di una ricaduta.

