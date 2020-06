Il vizio del gol, German Pezzella, ce l’ha davvero, basti pensare, ad esempio alle reti realizzate quest’anno (3), tutte pesanti. Per celebrare il compleanno del centrale argentino, la Fiorentina ha condiviso su Instagram un video che raccoglie tutte le reti siglate in maglia viola dall’ex River Plate, dalla stagione 2017-2018 fino a quella in corso.