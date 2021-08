Atletico Madrid, fine della telenovela Vlahovic: in chiusura il nuovo attaccante

Non sarà Dusan Vlahovic il nuovo attaccante dell’Atletico Madrid. I colchoneros, come riportato da Sky Sport, sono infatti in chiusura per Cunha dell’Hertha Berlino. Ai tedeschi dovrebbe andare una cifra intorno ai 30 milioni di euro...

Redazione VN

Non sarà Dusan Vlahovic il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid. I colchoneros, come riportato da Sky Sport, sono infatti in chiusura per Cunha dell'Hertha Berlino. Ai tedeschi dovrebbe andare una cifra intorno ai 30 milioni di euro più bonus per il classe '99, con il calciatore che è già partito con direzione Madrid dove svolgerà le visite mediche. Gli spagnoli con l'affare Cuncha di fatto si tagliano definitivamente fuori dalla corsa all'attaccante della Fiorentina.