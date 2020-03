ATF: Ecco come avere il rimborso per la trasferta di Udine

Attraverso un post sul proprio profilo facebook, l’Associazione Tifosi Fiorentini mostra le procedure da compiere e la data di scadenza per ottenere il rimborso del biglietto per la trasferta di Udine: “Il rimborso per Udine potrà essere richiesto presentando e riconsegnando il biglietto integro in tutte le sue parti tassativamente entro giovedì 12/03 ed esclusivamente nel punto vendita dove è stato acquistato.”