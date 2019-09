Atalanta, sorriso a metà. Muriel segna ma si fa male, salterà la Fiorentina

L’Atalanta sorride a metà dopo la vittoria sul campo del Genoa ottenuta all’ultimo respiro con la splendida rete di Zapata: i nerazzurri rischiano infatti di perdere Luis Muriel, uscito malconcio dal campo a causa di un problema al ginocchio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le condizioni dell’attaccante colombiano preoccupano lo staff medico nerazzurro: una sospetta distorsione al ginocchio rischia di tenere lontano dai campi di gioco l’ex Fiorentina per un lungo periodo. Sicuramente non ci sarà domenica prossima per la sfida proprio contro i viola.