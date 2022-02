Gasperini non parla dopo il ko di Firenze

Come riferito da Sky Sport, l'Atalanta ha scelto di entrare in silenzio stampa. Terza volta nelle ultime quattro partite per Gasperini che dunque non analizzerà davanti alla stampa la dolorosa sconfitta patita contro la Fiorentina. Decisione presa dopo la rete annullata a Malinovskyi.