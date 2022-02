Atalanta-Fiorentina, viola rimangono in 10. Ma quanti dubbi

Un episodio pesante nel finale di Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia. All’80’ i viola sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Martinez Quarta, frutto di un doppio cartellino giallo. Una decisione che lascia però molti...

