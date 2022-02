Atalanta-Fiorentina, Fabbri torna ad arbitrare i viola

Michael Fabbri torna a dirigere la Fiorentina nella difficile sfida di Coppa contro l’Atalanta.

Sarà il ravennate Michael Fabbri a dirigere la gara di Coppa Italia a Bergamo contro Atalanta . Non ha avuto una grandissima partenza di stagione Michael Fabbri e lo ricordiamo anche in Fiorentina-Inter con una gestione non omogenea delle sanzioni disciplinari per finire con il rosso per proteste a Gonzales.