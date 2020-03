Ass. sanità Saccardi: “Ho parlato con Barone, la Fiorentina aiuterà il sistema sanitario”

L’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi ha parlato così a Radio Bruno:

Anche la Fiorentina ci ha dato la disponibilità ad aiutare il sistema sanitario. Ho parlato con Joe Barone, stiamo mettendo su un’iniziativa. Ringrazio la società che si impegna per aiutare tutti in questo periodo di difficoltà. La Fiorentina è sensibile e attenta, lo ha già dimostrato sostenendo il Meyer. Questo va oltre il campo, teniamo alle vittoria ma è bello sapere che sono pronti ad aiutare il prossimo. Iniziativa? Stiamo parlando per avere un aiuto concreto, non voglio anticipare molto ma ci tengo a ringraziare.