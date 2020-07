Aspettando Fiorentina-Verona: tutte le info utili

Così gazzetta.it presenta Fiorentina-Verona in campo questo pomeriggio alle 19.30

Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte in questa parte di campionato. Giocando in modo così ravvicinato, tante cose si capiscono dopo le partite. I ragazzi sono consapevoli di affrontare una squadra che sta facendo un grande campionato, da parte nostra serve una prestazione solida. Ci mancano i nostri tifosi, ma dovremo essere all’altezza della situazione, anche per organizzazione e attenzione. Ci auguriamo anche di essere un pelo più fortunati e precisi sotto porta. Abbiamo qualche assenza, tra acciacchi e squalifiche con lo staff medico valuteremo al meglio.

Amrabat è la più grande sorpresa della mia vita, ha un’intelligenza incredibile. Non sembrava all’inizio perché non parlava la lingua e come tanti giocatori marocchini pensavamo che fosse solo forza, invece si è rivelato una grande sorpresa. Ed ha grandi margini di miglioramento. Il mio futuro? Abbiamo parlato, siamo vicini su tante cose. Ora vediamo con calma ma diciamo che siamo vicini. L’Hellas mi ha dato tanto, vorrei rimanere, ma se dovessi cambiare vorrei andare all’estero, non restare in Italia