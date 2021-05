Aronica: “Iachini ha fatto il suo lavoro, ma serviva altro. Gattuso…”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica è intervenuto a Radio Bruno affrontando i temi della partita contro i viola: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare in Champions. Il Franchi è per tradizione un campo ostico,...

Redazione VN

L'ex difensore del Napoli Salvatore Aronica è intervenuto a Radio Bruno affrontando i temi della partita contro i viola:

"Il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare in Champions. Il Franchi è per tradizione un campo ostico, ma l’obiettivo degli azzurri è importante. Mi aspetto i viola chiusi e il Napoli che fa la partita, ma non troppo spettacolo. Fiorentina? Ha disatteso le aspettative: i cambi di allenatore non hanno portato gli esiti sperati e forse Commisso voleva qualcosa in più. Mi sarebbe piaciuto che Prandelli continuasse il suo percorso, oltretutto la Fiorentina non fa un bel calcio per le qualità che ha. Iachini? Ha sempre giocato per la salvezza, ha fatto quel che doveva fare, ma in una piazza blasonata come quella viola c’è bisogno di altro con obiettivi più importanti. Già l’anno scorso, forse bisognava cambiare.

Gattuso? Il lavoro che ha fatto è sotto gli occhi di tutti. È arrivato in una polveriera e ha finito il campionato portando a casa la Coppa Italia. Quest’anno ha avuto qualche problema in più e poi sappiamo quello che è successo. Penso che la sua avventura in Campania sia al capolinea: Firenze potrebbe essere la piazza ideale per le sue idee. A Napoli ha fatto benissimo per molti anni, a Firenze è stato messo ai margini del progetto. Ha sempre giocato nel 4-3-3 e le difficoltà di modulo hanno inciso sull’andamento negativo".