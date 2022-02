Ariaudo: “Italiano grande allenatore, Piatek difficile da marcare. E Cabral…”

"Difesa viola? Italiano sta facendo un buon lavoro. Anche Biraghi si è affermato ottimamente quest'anno."

Lorenzo Ariaudo , ex difensore del Sassuolo ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni del Pentasport:

"Sassuolo? Stanno facendo una bella stagione. E' una squadra che gioca un ottimo calcio e con le grandi fa bei risultati e questo è un segnale di forza. Italiano? Ha dato continuità al lavoro splendido fatto a La Spezia. Sta dimostrando di essere un grande allenatore, facendo felici i tifosi viola. Piatek e Vlahovic? L'ho affrontato quando era al Milan e abbiamo veramente un bel duello. Lui e Vlahovic sono due attaccanti forti, entrambi difficili da marcare. Puoi limitarli alla grande quando non sono in giornata. Nell'attacco viola non dimentichiamoci di Cabral che con il lavoro di Italiano potrà raggiungere la condizione migliore. Partita di stasera? Una gara bella, aperte. Una gara interessante e molto bella da potersi gustare fino alla fine. Difesa viola? Italiano sta facendo un buon lavoro. Anche Biraghi si è affermato ottimamente quest'anno. Adesso servirà gestire nel modo migliore la questione legato al contratto di Milekovic."