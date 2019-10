Ariatti: “Fiorentina può lottare per l’Europa. Castrovilli ha età giusta per venire fuori”

L’ex viola Luca Ariatti ha commentato così a TMW il momento della Fiorentina, reduce dalle vittorie contro Sampdoria e Milan:

La Fiorentina mi è piaciuta molto contro il Milan. E’ una squadra pericolosa quando riesce a innescare gli attaccanti, non dà punti di riferimento. L’organico è costruito bene, mi sembra che sia sulla strada giusta nonostante il malumore iniziale. Castrovilli? Ha 23 anni, è l’età giusta per venire fuori, ma è chiaro che diventa determinante avere le occasioni perché per fare bene c’è bisogno di qualcuno cheti conceda l’occasione che va al di là della semplice partita dove a volte si può anche non fare bene, ma serenità e continuità per sfruttare le occasioni. Obiettivi? Può inserirsi a ridosso delle posizioni europee anche se non ha ancora, in questo momento, la forza che può avere la Lazio o l’Atalanta però, con un pizzico di fortuna e il completamento della rosa a gennaio, esserci fino alla fine per l’Europa.