Argentina, notte da incubo: Martinez Quarta causa un rigore. E Palacios va in ospedale

Un punto, poche emozioni e un discreto carico di polemiche scrive Gazzetta.it. Alla Bombonera finisce 1-1 tra Argentina e Paraguay, sfida valida per la terza giornata di qualificazioni mondiali, ma a Messi e compagnia resta l’amaro in bocca per una prestazione nervosa segnata dal gioco duro e da alcune discutibili decisioni arbitrali. Su tutte, il gol vittoria annullato alla Pulce dopo l’intervento del Var. Poi il duro fallo di Romero che ha mandato in ospedale Palacios e un rigore non concesso per fallo su Messi. Serata da dimenticare per il viola Martinez Quarta, responsabile del tiro dagli undici metri che ha regalato il momentaneo vantaggio al Paraguay. Tanto impegno e poca sostanza per Lautaro Martinez, che ha stretto i denti restando in campo per 83’ nonostante gli acciacchi. A favorire la strategia degli ospiti, affidatisi al più classico dei catenacci, è stato un infelice intervento in area del viola Martinez Quarta dopo appena 20’. Freddo Romero nel realizzare il rigore che ha trasformato la partita dell’Albiceleste in una faticosa salita. Anche perché, da lì in poi, il Paraguay non si è fatto scrupoli a menare duro. Ne sa qualcosa Palacios, vittima verso la mezzora di una violenta ginocchiata alla schiena simile a quella che segnò la fine del Mondiale di Neymar, colpito alle spalle da Zuniga. Il centrocampista del Bayer Leverkusen è stato trasportato in ospedale con una sospetta lesione alla zona lombare che potrebbe costringerlo a un lungo stop.