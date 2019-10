Giornalista della Bild e tifoso viola di lungo corso, Phillip Arens ha parlato a Tuttomercatoweb.com del momento attuale della Fiorentina: “L’impatto di Ribery? Sono stato mercoledì scorso a vedere la squadra dal vivo coi tifosi, a sostenere la mia squadra. Non so se abbia mai giocato così bene. E’ per questo che i fiorentini già lo adorano, onora la maglia, è felice a Firenze: per questo gioca già così. Se continuerà su questi livelli sarà una bandiera viola. In campo è come un allenatore, segue i giovani come Castrovilli e Chiesa. E’ davvero forte e penso che alla Fiorentina servisse uno così”.