Arcivescovo Bellandi: “Fiorentina primo amore, con la Salernitana…”

L'Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, tifoso viola da sempre, ha parlato del rapporto con la Salernitana e del ritorno in A

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l'Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, che recentemente ha benedetto la Salernitana dopo la promozione in Serie A. Ecco le sue parole:

"Io sono nato a 100 metri dallo stadio e ho avuto la fortuna di vedere il secondo scudetto. È una passione che è durata sempre anche se non ho potuto seguire costantemente con il seminario. Ho fatto tutte le zone dello stadio. Anche a Salerno ho trovato una grande passione per la squadra, questo mi ha ricordato la Fiorentina. Con la Salernitana sarà un derby, seguo molto la squadra granata ma il primo amore non si scorda mai.