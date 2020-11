Antognoni: “Maradona era un trascinatore. L’ho ammirato da avversario e da compagno”

Intervenuto ai canali social della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, club manager viola, ha ricordato Diego Maradona, scomparso oggi a 60 anni:

Ho vari ricordi di Diego, sia in Italia che in campo internazionale. Ho un ricordo piacevole dal punto di vista calcistico. E’ una notizia che non avrei mai voluto sentire. Il destino ha voluto questo. L’ho ammirato come avversario, ma anche come compagno perché una volta ci ho giocato insieme. Era un compagno, un trascinatore, un giocatore buono, dava tutto in campo e ai compagni. E’ un fatto negativo per il calcio, per tutti i tifosi del mondo perché resta il calciatore più forte. Un saluto ai suoi genitori, che ho conosciuto quando Diego venne a Firenze all’inizio degli anni ottanta, e agli altri membri della sua famiglia.