Antognoni: “Stupiti dal modulo di Conte. Castro sta bene, Vlahovic giocatore moderno”

Queste le impressioni di Giancarlo Antognoni prima della partita di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina (LIVE!):

“Castrovilli sta bene, una pallonata gli ha causato un problema, lo aspettiamo per le prossime partite. Coppa Italia? Partita diversa dalle altre. Ce la giochiamo in 90 minuti salvo supplementari contro una grande squadra. L’Inter è in buon periodo, ma anche noi. Con Iachini squadra più determinata, è cambiato lo spirito. Quando ottieni risultati con squadre importanti come Napoli e Atalanta guadagni fiducia, così abbiamo l’opportunità di esprimerci meglio.

Vlahovic giocatore moderno, forte fisicamente e con un ottimo sinistro. E’ giovane, ha dimostrato di essere valido e ce lo teniamo. In campionato ha segnato contro l’Inter, speriamo si possa ripetere stasera. Sappiamo che sarà difficile, ma non impossibile. Il tridente interista? Anche noi siamo stupiti della formazione, Conte vuole vincere e si è sbilanciato. Ma a volte le tattiche ci permettono di offendere nel modo migliore, non bisogna far arrivare rifornimenti davanti. Assenza durante la decisione delle sorti della società? L’ho vissuta comunque con grande tranquillità, oggi comunque ricevo gli attestati da parte di tifosi e dirigenti per quanto fatto in precedenza.”