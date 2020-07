Antognoni: “Stagione particolare, ne siamo usciti in modo decoroso. Barone costruirà Fiorentina competitiva”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato dal palco del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio in occasione dell’evento “Joe uno di noi” dedicato a Joe Barone:

E’ stata un’annata particolare, è successo di tutto. Alla fine siamo riusciti a uscirne in maniera decorosa. L’obiettivo ottenuto è importante, anche se non era il primo. La 10 a Castrovilli? Non dipende da me, chiedete a Iachini. Joe Barone ha fatto grandi cose nei rapporti con la piazza, oggi gli riconosciamo questo, in futuro riuscirà a fare una Fiorentina competitiva insieme a noi.

Chi mi ha colpito in questa stagione? Sono un esteta, non abbiamo visto un grandissimo campionato, ma Ribery alla sua veneranda età ha dimostrato di essere un fuoriclasse. Io e lui insieme? Un pallone non basterebbe (ride, ndr). All’inizio della mia carriera giocavo con giocatori meno bravi, poi siamo diventati più forti e ci siamo giocati fino in fondo lo Scudetto dell’82. Barone? Mi ha ricordato una sconfitta coi Cosmos in amichevole, ma in quella partita feci gol io, quindi va bene.