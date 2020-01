Antognoni: “Parigi ha portato la Fiorentina in giro per il mondo, una spinta in più per battere il Genoa”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno per ricordare Narciso Parigi:

Abbiamo passato molte vicende insieme, ricordo con affetto Narciso. L’inno lo ricorderà per sempre, ma oltre ad essere una persona adorabile ha lasciato qualcosa di positivo portando la Fiorentina in giro per il mondo. Avevamo un carattere simile, insieme ci compensavamo andando in giro per Firenze. Un combattente. L’ultima volta l’ho visto circa tre o quattro mesi fa ad un evento, era abbastanza in forma, ma quando hai una certa età non si può mai sapere.

Credo che tutto sia già predisposto per il lutto, non so per il minuto, ma la motivazione è valida, aspettiamo la Lega. Tutto questo rappresenta una spinta in più per vincere contro il Genoa.