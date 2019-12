Antognoni: “L’Inter capita a puntino. Montella? Un po’ in discussione, guardiamo partita per partita”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giancarlo Antognoni, che ha parlato del momento difficile viola nel prepartita di Fiorentina-Inter: ”

Vedremo una Fiorentina diversa, più determinata rispetto alle ultime uscite. Ci capita a puntino la capolista che a livello di interpretazione della partita ci caricherà tanto. In settimana ho visto una squadra tranquilla e determinata, vogliamo ottenere un risultato positivo oggi. Il futuro di Montella? Guardiamo partita per partita ciò che succede. L’allenatore è un po’ in discussione ma siamo fiduciosi che la Fiorentina disputerà un’ottima partita sotto l’aspetto tattico. L’importante oggi è dimostrare fin dall’inizio di essere presente.