Antognoni: “Davide è sempre con noi. Vi racconto quel terribile 4 Marzo”

Le parole dell'ex dirigente viola

"Davide è sempre con noi anche se purtroppo non c’è. Nella sua carriera ha sempre dimostrato di essere attaccato a certi valori che poi ha trasmesso non solo ai suoi compagni di squadra ma anche ai dirigenti che facevano parte della Fiorentina nel periodo in cui c’è stato. 4 Marzo? Uno dei giorni più brutti della mia vita. Una cosa inaspettata di un ragazzo che giocando a calcio pensi sia esente da queste cose. Io l’ho saputo la mattina alle 9 quando sono sceso. Ho visto un po’ di movimento, ambulanza ed altro… Il pomeriggio ho avuto il compito di rimanere lì perché la squadra è tornata indietro con tutti i dirigenti. Sono rimasto lì da solo aspettando la sua compagna e la bambina. Quindi per me è stata una giornata che non auguro neanche al mio peggior nemico. Poi è arrivato Diego Della Valle ed abbiamo cercato di consolare i presenti. Valori di Davide? Sicuramente uno che assomigliava un po’ a Davide era Pezzella. Credo che come similitudine era abbastanza vicino. Ma anche tanti altri che facevano parte di quella squadra. Biraghi? Questa fascia è stata data ad altre persone che portano avanti questo discorso e credo che Cristiano sia il rappresentante ideale per portare questa fascia."