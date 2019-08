Antognoni: “Dalbert tecnicamente molto bravo. Centravanti? Abbiamo anche Chiesa…”

Dopo la conferenza stampa di presentazione di Dalbert, ha preso la parola anche Giancarlo Antognoni: “Dalbert? Abbiamo preso volentieri questo calciatore che ha caratteristiche offensive. Spinge molto ed è tecnicamente molto bravo. A Simeone facciamo l’in bocca al lupo. Segnerà contro di noi? Sono scaramantico… Centravanti? Anche Chiesa potrebbe giocare in quella posizione, anche se non sono le sue caratteristiche primarie. Voglio salutare anche Biraghi, anche se è ancora nostro. E’ andato all’Inter, nella città in cui ha iniziato”.