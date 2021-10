Angeloni sul Viola Park: “Siamo orgogliosi, è un qualcosa di unico”

"Ringraziamo il Presidente e non vediamo l’ora di entrare nella nostra nuova casa."

"Il centro sportivo è qualcosa di unico. Ci darà ancora più appartenenza, ci sarà maggiore unione perché saremo qua tutti insieme: prima squadra, settore giovanile e femminile. Per noi è un ulteriore stimolo. Per questo siamo orgogliosi, fieri. Ringraziamo il Presidente e non vediamo l’ora di entrare nella nostra nuova casa. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di vedere molti centri sportivi, ma questo è veramente unico sia in Italia, ma anche in Europa."