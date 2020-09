Angeloni: “Il nostro settore giovanile in ritardo? Non scherziamo. Il centro sportivo…”

Queste le parole di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, alla TGR Toscana:

Noi in ritardo con la ripresa degli allenamenti? Ognuno a casa propria fa quello che vuole. Abbiamo preferito aspettare venti giorni in più per ricominciare con l’attività del settore giovanile per poter tutelare i ragazzi e le loro famiglie, considerando il momento che stiamo vivendo. Con le giovanili nazionali, invece, ovviamente, siamo già partiti. Il nuovo centro sportivo? Si tratta di un progetto magnifico, ho avuto la fortuna di partecipare alle riunioni e capire quanto sarà unico, darà senso di appartenenza ma anche delle strutture splendide e funzionali.