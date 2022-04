Ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo. Serve l’impresa nel momento più buio

La Fiorentina non vuole abbandonare la sua voglia di Europa, ma deve fare i conti con il suo momento di forma peggiore

"Abbiamo cercato di recuperare gli infortunati nel minore tempo possibile, è normale che puoi incorrere in alcuni inconvenienti". Dentro i migliori dunque, anche se non nelle migliori condizioni. Vincenzo Italiano è stato chiaro alla vigilia dell'importantissima trasferta di Milano e di fatto conferma dal primo minuto la presenza di elementi imprescindibili come Torreira, Bonaventura e Milenkovic anche non al 100%, mentre non ci sarà Odriozola per affaticamento. C'è bisogno di tutti, a qualsiasi costo, pur di provare ad inseguire un sogno chiamato Europa. Un traguardo che - sempre parola di Italiano - la Fiorentina meriterebbe per aver navigato nella parte alta della classifica da inizio anno, ma che dopo le sconfitte contro Salernitana e Udinese sembra diventato quasi impossibile. Milan, Roma, Sampdoria e Juventus è e resta un calendario quasi proibitivo, ma spesso quest'anno la Fiorentina ha gettato il cuore oltre l'ostacolo esibendosi in partite strabilianti senza il pronostico dalla sua parte.