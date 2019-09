Ancora Sottil: “Ribery mi aiuta a crescere con tanti consigli, Chiesa…”

Riccardo Sottil ha parlato ad Italpress rivelando ulteriori dettagli della sua esperienza in viola:

Contro il Napoli l’atmosfera, davanti a trentamila persone, era molto speciale. Le prime volte che giochi davanti a questo pubblico è normale emozionarsi, per noi i nostri tifosi sono fondamentali. In quella partita Ribery mi ha dato dei consigli da seguire, quando uno come lui ti dà consigli, tu ascolti con gran piacere. Ribery è un campione, da una grande mano alla squadra, possiede ancora dei grandi colpi. Chiesa non deve ascoltare le critiche. E’ un giocatore fantastico, deve giocare come ha sempre fatto negli anni passati. Lui sa che cosa fare per dare un contributo importante alla nostra squadra.