Ancora panchina per Montiel: solo 86′ in cinque presenze per il gioiello viola

Ancora panchina per il giovane talento viola. Sono solo 86' i minuti giocati in cinque presenze nel campionato di Serie C

Redazione VN

Il Siena ha battuto per 1 a 0 la Virtus Entella, ma questa vittoria stona per un gioiello della Fiorentina. Infatti, Gilardino ha deciso di tenere in panchina per due volte consecutive Tofol Montiel.

Il giovane talento viola è partito titolare solo una volta, per 45' minuti, in cinque presenze. Montiel, così ha giocato per 86' minuti in cinque giornate. Bottino un po' povero per un giocatore del suo talento.