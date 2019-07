Ancora Montella: “Dragowski mi ha dato disponibilità, ma non voglio scontenti. Pezzella…”

Un ulteriore passaggio dell’intervista di Vincenzo Montella a Sky Sport. Il tecnico, dopo aver parlato di Chiesa, si è soffermato su altri singoli a partire da Dragowski: “Si sta allenando in maniera eccellente e ha ambizione. Nei mesi trascorsi a Empoli ha dimostrato le sue qualità e ha ampi margini di miglioramento. Adesso deve confermarsi e mi ha dato tutta la sua disponibilità, non vogliamo comunque assolutamente trattenere giocatori scontenti. Milenkovic e Pezzella? Per quel che mi riguarda sono e saranno giocatori della Fiorentina, adesso vedremo quali sono le loro idee”. Infine Montella ha detto su Commisso: “E’ una persona molto schietta, leale, vulcanica. Ci siamo piaciuti sotto questo punto di vista, in qualche tratto siamo simili. Vuole portare la Fiorentina in alto ma per l’immediato non possono esserci obiettivi, stiamo costruendo”. MONTELLA SU BADELJ, BIGLIA, TONALI