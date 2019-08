Ancora due giorni di tempo per sottoscrivere l’abbonamento

I tifosi viola hanno ritrovato l’entusiasmo dei bei tempi e si apprestano a seguire la Fiorentina con più calore e maggiore presenza sugli spalti. Il numero degli abbonamenti sottoscritti è certamente superiore a quello degli ultimi anni, ma attenzione la scadenza fissata dalla società è il 18 di agosto. Il motivo di questa scadenza anticipata è che nella tessera acquistata dai tifosi sono presenti 20 partite: le 19 di campionato e la prima di Coppa Italia che verrà giocata domenica pomeriggio alle 18.15.

Molti tifosi ci chiedono se ci sarà una proroga. La nostra sensazione è che sia probabile in virtù delle tessere vendute finora, ma non certa. Dovremo attendere la prossima settimana per capire se la società viola darà tempo fino a sabato per sottoscrivere gli ultime tessere che non comprenderanno ovviamente la gara di Coppa.