Altre battute di Rocco Commisso al Pentasport di Radio Bruno:

In questi giorni ho sentito dei commenti di gente che non sa niente di business; giornalisti ed opinionisti. Nel calcio ci sono sempre di più proprietari che non sono italiani, le cose verranno cambiate e questo è buono per il calcio, come è accaduto in Inghilterra. Il futuro del calcio è incrementare i ricavi, altrimenti non si va da nessuna parte. Questo si chiama business.

Come mi comporto in Mediacom? Mai in vita mia ho avuto un contratto, se qualcuno se ne vuole andare lo lascio andare. Faccio molto per tenere i miei dipendenti, il rispetto deve essere reciproco. Io non li caccio se fanno uno sbaglio, ma mi aspetto lo stesso. Il problema sono i procuratori: le cose vanno bene e vogliono più soldi.

Non ho cambiato la mia decisione di comprare la Fiorentina. Guardate quello che sta succedendo con la Roma di Pallotta, sono quattro mesi che vanno avanti le trattative. Non ho fatto nessuno sbaglio qui, sono un istintivo e sono contento di aver acquisito la società in sole 2 settimane. L’unica cosa che ho detto è che è necessario incrementare i ricavi, altrimenti la società non può crescere. Ancora non mi sono messo nel “palazzo del calcio”, mio figlio e Barone mi hanno detto che si mettono a combattere l’uno contro l’altro, in Lega. Fino ad oggi non ho incontrato altri che Gravina, ancora non abbiamo un ufficio a New York, nonostante l’impegno e gli investimenti già portati avanti (centro sportivo n.d.r.). E questo non lo dico solo per la Fiorentina, ma nell’interesse del calcio italiano.

“I soldi non sono un problema” non l’ho detto per i giocatori, ma per gli investimenti fuori che non sono inclusi nel fair play. Per lo stadio e le strutture non abbiamo gli stessi limiti che ci dà il fair play finanziario. Poi questo non vuol dire che se c’è da spendere io mi tiri indietro, come abbiamo fatto in questo mercato.

Il “Franchi”? All’inizio pensavo al restauro, ma adesso credo che il “Franchi” non possa essere adeguato e reso moderno. Sullo stadio non posso decidere in modo istintivo, ho bisogno di prendere appunti su tutto e studiare le varie situazioni. Di Nardella ho un profondo rispetto, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Come io non controllo tutto, neanche il sindaco ci riesce. Qualcuno si deve prendere la responsabilità, quando se ne sottrae deve pagare una penale. Sono sospettoso perché ho paura si allunghino i tempi e di non avere il controllo completo. Chi mi assicura che la Mercafir si sposti in due anni?

Fare un canale tematico che trasmetta le partite, al posto dei network televisivi? Abbiamo Violachannel, ma ancora non abbiamo fatto niente. È una bella idea, ma adesso non voglio mischiare troppo col business della Mediacom. Gli opinionisti delle TV non mi devono insegnare niente, non ho bisogno dei loro consigli, che vogliono da me? Ex giocatori che pensano di trattarmi come lo “scemo del villaggio”.