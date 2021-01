Ancora Callejon: “Ci godiamo la vittoria, ma da domani subito testa alla prossima”

Ecco il commento di Callejon postato sul sito ufficiale e sui social della Fiorentina:

“Vittoria sofferta ma anche meritata, quando uno lavora le vittorie arrivano. In precedenza non abbiamo raccolto quanto seminato, ma oggi ce lo godiamo, la tifoseria se lo merita. Da domani penseremo alla prossima. Sono contento, ho dato una mano alla squadra. Ho continuato a lavorare con fiducia nonostante non fosse un periodo facile per me. Portare a casa tre punti in un campionato così complicato come questo è tanta roba. Poco tempo per festeggiare, ce lo godiamo ma pensiamo subito alla partita successiva”.