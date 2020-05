Ancora buone notizie su Ribery: negativo al tampone già prima di partire dalla Germania

Ieri pomeriggio Franck Ribery è atterrato a Firenze da Monaco di Baviera e oggi è tornato al centro sportivo “Davide Astori”. Buone notizie: il francese è risultato positivo sia al tampone che al test sierologico. Secondo quanto appreso da violanews.com, il numero sette gigliato si è potuto recare ai campini in seguito all’autorizzazione dell’ufficio igiene in quanto era già risultato negativo ad un tampone prima di partire dalla Germania. L’ex Bayern Monaco è pronto per allenarsi a livello individuale.