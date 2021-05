Bucchioni spiega: “Per Gattuso Firenze è una sfida. Adesso si tratta”

Così il giornalista a Radio Bruno

Redazione VN

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nella trasmissione A pranzo con il Pentasport per commentare le recenti notizie intorno a Gattuso:

"Questo caos attorno alle panchine è dovuto al fatto che anno scorso chi voleva cambiare non ha potuto per mancanza di tempo. Gattuso? Ieri mi hanno detto che si riprende a trattare con Rino. Rocco lo vuole fortemente e già da tempo, il primo contatto risale addirittura a gennaio nel famoso 6-0. Anzi, ancor prima, torniamo al 2019 quando lo contattò ma lui aveva già dato la parola a De Laurentiis. Ma perché Rocco è innamorato di lui? Gli emigrati statunitensi hanno un senso di appartenenze incredibile per la Nazionale. Inoltre, ci sono analogie fra Commisso e Ringhio."

"I primi contatti non furono felicissimi perché la dirigenza non voleva rivoluzionare la rosa. Poi è sceso in campo Rocco e fra i due è scattata sintonia. Gattuso ha dato la sua parola e hanno iniziato a trattare. Si era già discusso sui contratti. La Fiorentina è la prima squadra ad averlo cercato e lui questo lo riconosce. Inoltre, Firenze per Rino è motivo di sfida e di rilancio. Il clima trovato nella partita di Firenze, però, gli fece fare marcia indietro. Chiamò Pradè e disse che non sarebbe più arrivato. Poi la diplomazia ha fatto il suo lavoro. Sono intervenuti amici comuni come Davide Lippi. C'è stata messa una pietra sopra. E adesso si è tornati a trattare. Sarri? Mai stato contattato e, soprattutto, oggi non verrebbe alla Fiorentina"

"Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Gattuso, chiederà calciatori funzionali al suo tipo di gioco. Vuole una Fiorentina a sua immagine e somiglianza. So, per esempio, che Pulgar non gli piace. A Firenze ci sono calciatori da vendere per poi poter fare mercato."