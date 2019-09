Joe Barone ha parlato del futuro di Fedrico Chiesa e Gaetano Castrovilli:

“Chiesa e Castrovilli? Lascerei Federico in pace, ha un contratto e si deve concentrare sulla Fiorentina. Non ha senso continuare a martellare sul suo contratto. Per Castrovilli, invece, siamo arrivati ad un buonissimo punto. Ci siamo incontrati con il suo procuratore, in questi giorni ci sarà il suo rinnovo di contratto. “