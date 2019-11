Ancora Antognoni: “Non è il Chiesa che conosciamo ma sappiamo il suo valore. Florenzi? Non piace solo a noi”

Intervenuto per la presentazione della sua autobiografia (FOTO), Giancarlo Antognoni ha parlato anche del presente in casa viola dopo la rovinosa sconfitta di Cagliari:

Castrovilli in Nazionale? Gli regalerò il mio libro (scherza n.d.r.). Ha avuto già una buona dose di esperienze, venendo dal sud qua ha trovato una realtà totalmente diversa. Con sacrificio e abnegazione ha raggiunto meritatamente la nazionale, e visto che gioca nella Fiorentina gli auguro di vincere il Mondiale. Il momento no di Chiesa? Non gli ho dato consigli, a 22 anni è maturo per poter proseguire nel modo migliore. In questo momento non è il Chiesa che conosciamo, da lui ci aspettiamo una reazione ma il giocatore lo conosciamo tutti. Mercato? Secondo noi abbiamo già una squadra competitiva, a volte i risultati escono negativi per alcune vicissitudini ma abbiamo una rosa ampia di 28 giocatori: non sono pochi”. Su Vlahovic: “E’ un giocatore a cui mancava solo il gol, ha già dimostrato di essere all’altezza della Serie A. Domenica ha fatto due gol che per noi e per lui sono stati importanti anche se non sono serviti a nulla. Florenzi? Chiedetelo a Pradè (ride n.d.r.). Piace a tutti, non solo alla Fiorentina ma anche ad altre squadre”.