Anche Sottil salta la Roma: ecco perché. Domani tridente Nico-Cabral-Saponara?

Il giovane esterno d'attacco fermato da un problema muscolare

Non solo Alvaro Odriozola: anche Riccardo Sottil salterà la Roma domani sera. Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, il giovane esterno d'attacco viola è stato fermato da un affaticamento muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Dunque Vincenzo Italiano deve rinunciare ad un elemento importante come alternativa là davanti, anche se ultimamente meno utilizzato rispetto ai primi mesi del 2022. I tre titolari in attacco, comunque, dovrebbero essere Nico Gonzalez a destra, Riccardo Saponara dall'altra parte ed Arthur Cabral come centravanti.