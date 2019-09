C’è anche un importante ex viola a gustarsi Atalanta-Fiorentina: il parmigiano Stefano Pioli seguirà la sua ex squadra dalla tribuna del Tardini, dopo la recente scomparsa del padre. Presente anche il figlio di Rocco Commisso, Joseph e l’allenatore della Spal, nonché ex della primavera viola, Leonardo Semplici.