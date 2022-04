Amrabat nel pre: “Champions un sogno, l’importante sarà centrare l’Europa

Le parole di Amrabat nel prepartita di Salernitana-Fiorentina

Nel prepartita di Salernitana-Fiorentina, Sofyan Amrabat ha commentato l'imminente sfida dell'Arechi ai microfoni di Dazn: "Europa o Champions? Tutto è possibile, siamo vicini all'Europa ma può capitare rimaniamo senza in mano niente. Ho già giocato la Champions, sarebbe un sogno poterci ritornare, ma già centrare l'Europa sarebbe importante per il clima che si è creato tra di noi che per il club".