Amrabat: “Italiano un grande allenatore, ecco cosa mi chiede”. Su Saponara…

L'intervista al centrocampista viola

"Slogan? Mai mollare in campo. Contro lo Spezia un gol molto importante, anche perchè quest'anno stiamo andando bene. Abbiamo una grande squadra e un ottimo allenatore, dobbiamo continuare così fino alla fine. Idee di Italiano? Il mister chiede sempre il pressing alto e questo mi piace. Anche se è molto difficile perchè devi sempre andare forte. Penso anche che per l'avversario sia molto difficile giocare contro un avversario così. Calcio olandese o italiano? Nel primo ci sono tanti giovani, è perfetto per fare esperienza. Poi per fare uno step decisivo meglio l'Italia. La Serie A è uno dei campionati più difficili del mondo, per me era un sogno venire qua. Rapporto col fratello? Anche lui ha giocato sempre a calcio, e io sono stato sempre a vederlo. Per me è un idolo, ci sentiamo spesso, anche durante l'intervallo delle mie partite (ride, ndr). Città e tifosi? Firenze è bellissima, mi piace molto. Vado in centro, bevo il thè alla menta marocchino. I nostri tifosi sono straordinario, i nostri avversari sanno cosa significa giocare qua. Io cerco sempre di fermarmi per fare foto, sono importanti. Saponara più bello di me? Forse quando dorme (ride, ndr), non credo proprio. Io non vedo tutta questa grande somiglianza... Lui è un grande ragazzo, mi aiuta molto anche perchè parla molto bene inglese. E' stato il mio traduttore personale, una persona top"