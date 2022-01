Amrabat, in nazionale è un’altra cosa: il marocchino ancora titolare

L'ex Verona ancora in campo dal 1'

Sofyan Amrabat sta trovando decisamente più spazio col suo Marocco di quanto non stia facendo con la Fiorentina. I nordafricani scendono in campo questa sera nel terzo match dei gironi di Coppa d'Africa contro il Gabon. In campo 90' contro le Comore, il centrocampista Viola è stato confermato fra i titolari anche per questa gara. Un impiego decisamente diverso rispetto a quanto si vede a Firenze. E chissà che questa continuità non possa catalizzare una sua uscita nella finestra di gennaio.