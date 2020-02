“Amrabat? Ha scelto Firenze quando poteva andare ovunque, è un segnale. Vlahovic meglio di Cutrone”

L’intervento del giornalista Alessandro Bocci durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Con l’Inter se Vlahovic avesse segnato la Fiorentina sarebbe passata, sarebbe stata una bella occasione, ma sono cose che succedono. Credo che siano stati fatti degli errori in estate, portare la squadra in America non ha favorito la preparazione, la situazione Chiesa, l’infortunio di Ribery, l’impossibilità di passare alla difesa a quattro… Forse Montella non era l’uomo giusto, chi lo sa, ma io sono preoccupato per la partita di Genova e vorrei arrivare prima possibile a 40 punti.

I giocatori arrivati a gennaio mi sembrano di livello, se ci sono state delle pecche sono state riscattate. Amrabat credo sia il migliore, se sceglie la Fiorentina in un momento in cui può andare ovunque vuol dire che il progetto è completo. Questa squadra è difficile da rinforzare, intanto va capito chi sarà l’allenatore… Adesso ci sono molte soluzioni.

Benassi ha dato un po’ di brillantezza fino all’Atalanta, il problema non è di uomini ma di qualità del gioco, di organizzazione. Spero Iachini abbia ragione quando parla di pressione, ma temo ci sia pochezza nel gioco. Nessuno gioca senza palla, la squadra diventa prevedibile e arranca soprattutto in casa. Credo che Vlahovic sia più forte di Cutrone, ma che a quest’ultimo vada dato tempo. Servirebbe Luca Toni… Ma nessuno dei due è come lui, bisogna capire dove si andrà a parare tatticamente. Juric mi piace tantissimo, ma anche Liverani con un Lecce modesto sta facendo meraviglie. Spalletti? Può darsi che si sia convinto, ma non penso sia ancora il momento di parlarne. Credo possa pensare di andare all’estero, ma in Italia questa Fiorentina può essere appetibile”.