Amrabat e Kouame convocati in Nazionale: i loro impegni con Marocco e Costa d’Avorio

Chiamata in Nazionale per Sofyan Amrabat e Christian Kouame. Il centrocampista viola è tra i convocati del Marocco per le amichevoli con Senegal e Repubblica Democratica del Congo, in programma a Rabat venerdì 9 e martedì 13 ottobre. L’attaccante, invece, sarà con la Costa d’Avorio per sfidare in amichevole giovedì 8 il Belgio a Bruxelles e martedì 13 il Giappone a Utrecht, in Olanda.

