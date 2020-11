Amrabat: “Difficile vincere se crei così poco, dobbiamo migliorare. Ora testa al Genoa”

Il centrocampista viola Sofyan Amrabat ha parlato dopo Milan-Fiorentina: “A Udine abbiamo fatto una buona partita, specialmente per lo spirito mostrato in campo e perché arrivavamo dalla sconfitta con il Benevento. Sfortunatamente oggi abbiamo perso di nuovo. Cerco sempre di dare tutto per aiutare la squadra. Oggi non abbiamo fatto una cattiva gara, abbiamo avuto più possesso del Milan ma senza creare molte occasioni e questo è un problema. Un’occasione da gol non è sufficiente, dobbiamo crearne di più per fare gol. Ora dobbiamo alzare la testa e pensare al Genoa, la vittoria è un obbligo. Dobbiamo lavorare duro per migliore come gioco di squadra, dobbiamo imparare e migliorare”.

