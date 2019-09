Amoruso: “Vorrei capire il messaggio di Montella alla squadra. Boateng e Ribery…”

Lorenzo Amoruso, ospite di Radio Bruno, ha parlato del match con la Juventus di sabato e non soltanto in chiave viola:

Mi aspetto una partita equilibrata, con tanti capovolgimenti di fronte e tanti duelli in mezzo al campo, fra due squadre che ancora devono sistemare molto dopo le prime due partite. La squadra di Montella ha fatto bene con il Napoli e un passo indietro con il Genoa, la Juve deve capire cosa sia successo sul 3-0 con il Napoli. Ribery? Non ha senso rischiarlo subito se non ha almeno un’ora nelle gambe. Insieme a Boateng deve dare personalità al gruppo: a differenza delle ultime squadre allestite dai Della Valle in cui mancavano uomini di carattere forte loro devono essere i trascinatori. Ci sta l’impronta giovane della squadra, ma serve qualcuno che li guidi. Vorrei capire cosa chiede Montella alla squadra: mi è sembrato che ci fossero idee poco chiare. Forse il messaggio dato alla squadra non è stato perfetto: mi ha stupito Venuti come terzino bloccato, che ha snaturato un po’ l’idea classica del gioco.