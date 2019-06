Amoruso: “Tanti ex? Non è un’operazione simpatia, ma una strategia. Su Viviano…”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ritorno di Viviano? Per fare la chioccia potrebbe essere la mossa giusta, per essere titolare invece non proprio. Poi bisogna vedere se lui accetterebbe di fare il vice, però non conosce le sue reali intenzioni. Tanti ex viola che tornano? Non è un’operazione simpatia, ma un volersi circondare da parte di Commisso di persone che conoscono la piazza e quindi accorciano anche il percorso di ambientamento di chi arriva”.