Amoruso: “Scordiamoci De Zerbi, oggi la Fiorentina non è abbastanza per lui”

L'intervento dell'ex difensore viola sulle vicende di attualità di casa Fiorentina

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è stato ospite del Pentasport di oggi, in onda sulle frequenze di Radio Bruno: "Credo che qualcosa a livello di psicoanalisi, passatemi il termine, sia stato fatto dopo il secondo tempo di Sassuolo", ha detto Amoruso a proposito della recente reazione della squadra di Iachini. "Nella vittoria di Verona e nell'ottima prestazione contro la Juventus abbiamo trovato una Fiorentina più attenta . Tanti dicono che il ritiro non sia servito, io invece credo che sia servito eccome, non vorrei che qualcuno si fosse distratto un po' troppo".

Amoruso ha poi detto la sua a proposito della panchina viola che verrà: "De Zerbi? Secondo me non viene, sento questa voce tra gli addetti ai lavori: ce lo possiamo scordare. Se non siamo abbastanza per lui? No, secondo me no. Guardate che il Sassuolo è in zona Uefa, è più in alto della Fiorentina, e mi interessa poco se risulto antipatico. Fra lui, Gattuso e De Zerbi sceglierei comunque Juric, è uno molto bravo ad adattarsi ai giocatori che ha, pur avendo le sue idee".